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Хакерская атака на Украину - эксперт рассказал, как избежать повторения Обычно в госучреждениях есть отвечающий за все администратор, заявил эксперт

Эксперт по кибербезопасности Дмитрий Снопченко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, как противостоять кибератакам на украинские сайты, в частности на сайты госучреждений.

«То, что я вижу, что сайты первых ведомств, как полиции, защищены. Не защищены сайты районных советов, их взламывают раз в месяц стабильно. Такие сайты, как Нацполиции, меньше подвергаются кибератакам, это должна быть атака более целенаправленная. Уровень киберпреступника должен быть выше, чтобы сломать такой сайт. Но такое случается. Это атака с целью не украсть данные или распространить фейки, а показать, что да, это можно сломать, что мы это можем, и показать больше имиджевые риски, чем риски утечки информации или потери денег», - отметил эксперт.

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Он рассказал, что нужно сделать, чтобы противостоять этим кибератакам.

«Можно на эти атаки ответить в такой последовательности: деньги, специалисты, техника. Специалисты и техника стоят денег. Обычно в госучреждениях есть отвечающий за все администратор: и за стабильную работу компьютеров, и за сайт, и за серверы. Однако должен быть отдельный специалист по кибербезопасности, который будет следить не за работоспособностью, а за тем, чтобы этот ресурс не сломали», - заявил Снопченко.

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23 сентября было зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального сайта Национальной полиции, сайт некоторое время был отключен.

Российская социальная сеть "Вконтакте" хочет вернуть украинских пользователей, при этом украинцы позволяют соцсети свободно распоряжаться своими личными данными. Об этом ранее в эфире телеканала "Украина 24" рассказал эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев, комментируя заявление разработчиков "Вконтакте" о том, что они обошли блокировку в Украине.