21:32, Сегодня

Вторая волна коронавируса - нардеп рассказал, готова ли Украина Количество больных растет не только в Украине, но и во всем мире, отметил Михаил Радуцкий

В Украину идет вторая волна коронавируса, но государство подготовилось гораздо лучше, чем до начала эпидемии COVID-19 в марте.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Читайте также: "Умирают молодые": украинцев предупредили об опасной особенности коронавируса

Комментируя статистику заболеваемости в Украине, около 3,5 тыс. случаев в сутки, нардеп отметил, что в таких странах, как Чехия, Израиль, Франция и США, этот показатель намного выше.

"Сегодня мировая тенденция идет к увеличению количества больных, и Украина, к сожалению, не исключение... Идет вторая волна. Но я считаю, что сегодня не надо думать, что катастрофа в количестве. Катастрофа - готова система к росту количества, или не готова? Это гораздо важнее", - пояснил "слуга народа".

Радуцкий напомнил, что в начале эпидемии ни одна система здравоохранения в мире оказалась не готова на 100%. Комментируя нынешнюю готовность Украины, он отметил:

"Если сравнивать с мартом, когда начиналась эпидемия, то, что мы имеем сегодня - какие мы имеем запасы, деньги на оплату лечения, сколько имеем коек с кислородом, аппаратов ИВЛ - то мы готовы гораздо лучше, чем в начале эпидемии... Если кто-то скажет , что Украина не готова, а Соединенные Штаты на 100% готовы - это смешно".

Читайте также: Коронавирус в Украине: известный медик опровергла громкую новость насчет смертности

Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат из фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сообщил, что Украина в январе сможет получить вакцину от COVID-19.