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Мы не одни противостоим России - эксперт объяснил суть совместных учений с НАТО Масштабные учения свидетельствуют о готовности партнеров прийти на помощь

Для Украины важно показать готовность дать отпор, а также отработку стандартов НАТО в совместных учениях со странами Альянса.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал глава общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж, комментируя совместные учения.

"Очень важно, что Украина работает с международной антикремлевской коалицией, которая де-факто существует, так как Россия на сегодня является спонсором терроризма в разных частях мира. И для нас важно ощущение локтя, что мы не один на один с врагом, а есть страны, которые нам помогают в военном деле. Маневры масштабные и показывают готовность наших партнеров помогать", - сказал эксперт.

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Джердж подчеркнул, что совместные учения идут на пользу отработке стандартов НАТО, которые внедряет Украина.

"Мы партнеры с НАТО, собственно, у Украины связи с НАТО лучшие среди стран, находящихся вне НАТО. Сегодня мы идем к достижению стандартов НАТО для того, чтобы быть взаимозаменяемыми со странами НАТО в случае необходимости. Такие маневры способствуют тому, чтобы совместимость отрабатывалась", - сказал глава общественной лиги.

Джердж также напомнил, что российские военные учения "Кавказ-2020", которые проводятся у границ Украины, несут опасность государству.

"Это важно, что мы и наши партнеры демонстрируем возможность задействовать любую технику в случае необходимости помощи нашей стране. Российская Федерация проводит свои учения "Кавказ-2020", одна из легенд которых - военные действия на территории противника. Для нас это очевидная угроза, и очень важно продемонстрировать свои возможности", - сказал Джердж.

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Отметим, что 18 сентября во Львовской области начались совместные учения Rapid Trident-2020, а 19 сентября - украинско-британские учения "Объединенные усилия-2020" в Николаевской области.

Напомним, российские учения "Кавказ-2020" начались в сентябре. Анонсировалось задействование по крайней мере 100-120 тысяч человек, 3-х тысяч боевых бронированных машин, из них не менее 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок. В Минобороны Украины назвали российские учения элементом давления на Украину.