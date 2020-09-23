"Красные зоны" в Украине: мэр одного из городов собрался подавать в суд
Валерий Самардак "обижен решением" в отношении 9-тысячного города
Мэр города Чоп на Закарпатье Валерий Самардак не согласен с тем, что город находится в "красной зоне" карантина из-за эпидемии коронавируса, и собирается подавать в суд на решение Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".
"Мы обратились официально, наша комиссия Чопского городского совета ТЭБ и ЧС, в Кабинет министров, с возможностью пересмотреть критерии по включению в "красную зону". Потому что они, мягко говоря, некорректны", - сказал мэр.
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По словам Самардака, в городе нет опорных больниц для больных, а инфицированными остаются только 10 пациентов. Но, несмотря на это, город не вписался в показатель заболеваемости, и уже вторую неделю находится под строгими ограничениями.
"Я обратился к жителям нашего города и сказал, что очень обижен таким решением и готовлю исковое заявление в суд на обжалование решения внеочередного заседания Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям", - сказал Самардак.
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Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о том, как местная власть борется против включения областных центров в "красную зону".