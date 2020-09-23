10:57, Сегодня

"Красные зоны" в Украине: мэр одного из городов собрался подавать в суд Валерий Самардак "обижен решением" в отношении 9-тысячного города

Мэр города Чоп на Закарпатье Валерий Самардак не согласен с тем, что город находится в "красной зоне" карантина из-за эпидемии коронавируса, и собирается подавать в суд на решение Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Мы обратились официально, наша комиссия Чопского городского совета ТЭБ и ЧС, в Кабинет министров, с возможностью пересмотреть критерии по включению в "красную зону". Потому что они, мягко говоря, некорректны", - сказал мэр.

Читайте также: Как живется в "красной зоне": новые подробности жесткого карантина в Украине

Популярное видео "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о том, когда уйдет Лукашенко 10:08, 9 сентября "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о судьбе Лукашенко и планах Путина 10:31, 2 сентября "Третья мировая — это вопрос времени": Надежда Савченко о геополитике 11:36, 4 сентября

По словам Самардака, в городе нет опорных больниц для больных, а инфицированными остаются только 10 пациентов. Но, несмотря на это, город не вписался в показатель заболеваемости, и уже вторую неделю находится под строгими ограничениями.

"Я обратился к жителям нашего города и сказал, что очень обижен таким решением и готовлю исковое заявление в суд на обжалование решения внеочередного заседания Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям", - сказал Самардак.

Читайте также: Штрафы из-за карантина: в полиции назвали число украинцев-нарушителей

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о том, как местная власть борется против включения областных центров в "красную зону".