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"Они готовятся": бойцы ВСУ рассказали о странной активности боевиков на Донбассе Украинские военные регулярно фиксируют нарушения условий режима тишины

Боевики ОРДЛО на Донбассе продолжают строить новые позиции вопреки условиям режима тишины. Украинские военные на передовой фиксируют нарушения и передают в группу по контролю за соблюдением условий перемирия.

Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, нарушения, в частности, фиксируют на одной из стратегических позиций украинской армии на горловском направлении обороны. Напротив - позиция оккупантов, так называемая "Белая гора", где противник сосредоточил во время перемирия основные свои силы.

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Боевики не стреляют, но активно укрепляют позиции, что является прямым нарушением условий режима тишины. Армейцы фиксируют на видео, как боевики роют укрытия. Боевики копают днем ​​в полный рост, передвигаются по своим позициям, не прячась.

По словам бойца ВСУ, "вечером они в полный рост, не прячась, через поле переходят сюда, к ближним домам".

Бойцы уверены, что враг готовится нанести огневой удар.

"Они готовятся к чему-то. Ночью слышен шум тяжелой гусеничной техники, легкой бронированной техники и грузовых автомобилей. Или ротация у них, или передислокация войск", - рассказал один из военных.

Несмотря на наглость боевиков, украинские военные придерживаются договоренностей и огня не открывают.

"Десять человек вылезли, отошли от позиции метров на 30. Разглядывали наши позиции в бинокль, махали руками. Я их мог там всех положить, "задвухсотить". Так как перемирие, то они остались живы. Были бы боевые действия - они бы все на концерт Кобзона отправились, 10 человек", - говорит боец ​​ООС.

Все зафиксированные нарушения армейцы передают в группу по контролю за соблюдением условий перемирия. Затем все эти задокументированные факты обнародуют во время заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

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Ранее известный журналист Юрий Бутусов сообщил, что министр обороны Андрей Таран якобы подписал приказ о штрафах для украинских военнослужащих за ответный огонь на Донбассе.

Пятый президент Украины Петр Порошенко предложил компенсировать украинским военным на Донбассе штрафы за ответный огонь по боевикам ОРДЛО.