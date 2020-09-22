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Украина дала адекватный ответ - эксперт о военных учениях России Олег Жданов оценил угрозу учений "Кавказ-2020" для Украины

Россия привлекла к масштабным учениям "Кавказ-2020" на территории РФ и оккупированного Крыма меньше военных, чем было заявлено. В то же время Украина показала адекватную реакцию ответными учениями Rapid Trident-2020.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" военный эксперт Олег Жданов.

"Необычно то, что Россия в этом году не смогла вывести то количество военнослужащих, которое заявляли. Они заявляли 120-150 тыс., а на самом деле по оценкам специалистов, сегодня привлечено 85 тысяч. Направленность этих учений - это Кавказ, это южный регион", - рассказал он.

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Комментируя украинские учения, организованные в ответ, Жданов отметил:

"Что касается украинских учений, считайте, что мы дали России адекватный ответ, даже слишком адекватный, по любым намерениям в нашем направлении. Мы не только готовы, но и можем ответить так, что достижение цели войны против нас не будет осуществлено".

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Напомним, российские учения "Кавказ 2020" начались в сентябре. Анонсировалось задействование по крайней мере 100-120 тысяч человек, 3-х тысяч боевых бронированных машин, из них не менее 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок. В Минобороны Украины назвали российские учения элементом давления на Украину.

Также в Украине начались военные учения Rapid Trident-2020 с участием военнослужащих из разных стран-членов НАТО и стран-партнеров.