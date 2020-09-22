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Домашнего насилия в Украине стало больше — у Авакова назвали причину Замглавы МВД рассказала, сколько людей обратились в полицию с заявлениями о домашнем насилии

Случаев домашнего насилия в Украине стало вдвое больше. Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Екатерина Павличенко в эфире канала "Украина 24".

"У нас статистика свидетельствует, что за полгода количество заявлений о совершении домашнего насилия увеличилось вдвое. Если в прошлом году в Нацполицию поступило 68 тысяч, то сегодня мы уже имеем более 100 тысяч заявлений", — сказала она.

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Павличенко рассказала, что повлияло на ситуацию.

"Хочу отметить, что карантин сыграл большую роль и непосредственно повлиял на различные сферы жизни, в том числе и на семейную сферу. Но наше общество становится все более просвещенным о том, куда и как обращаться по всем формам домашнего насилия", — сказала она.

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Ранее заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко рассказал, что в Украине за 2020 год зарегистрировано более 30 уголовных производств, где полицейские подозреваются в пытках, и почти 1500 заявлений о превышении правоохранителями служебных полномочий.