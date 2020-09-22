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В Одесской области задержали паломников из Умани — подробности Спикер Госпогранслужбы рассказал, за что задержали 11 иностранных граждан

Одесские пограничники задержали автобус с 11 иностранными паломниками, которые пытались выехать из страны. Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире канала "Украина 24".

"Это паломники, которые ехали из Умани. Когда остановили автомобиль, то обнаружили 11 человек. Документов при себе они якобы не имели. Однако в ходе дальнейшей проверки было установлено, что они являются гражданами Франции и Израиля, едут из Умани", — сказал он.

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По словам Демченко, иностранцы незаконно пересекли границу.

"При дальнейшей проверке пограничники установили, что они нарушили фактически условия въезда в Украину. Они получили запрет въезда на территорию нашей страны, они будут депортированы в страны происхождения", — сказал он.

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Ранее директор Уманского городского центра первичной медико-санитарной помощи Юрий Пальчак рассказывал, сколько паломников заразились коронавирусом.