Нужно сильно постараться — врач рассказала об особенности заражения коронавирусом
Ольга Голубовская рассказала, эффективна ли дезинфекция помещений и улиц
Представления о заразности коронавируса изменились с начала пандемии, рассказала ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская в эфире канала "Украина 24".
"Когда начали развиваться события, не были известны даже свойства вируса, сколько он сохраняется во внешней среде, от чего погибает. Это все менялось. Я помню, когда в Китае начали поливать дезинфекторами целые улицы, потому что появились данные, что вроде бы этот вирус сохраняется во внешней среде вплоть до восьми дней, потом оказалось три-четыре дня", — рассказала она.
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По словам врача, в настоящее время вопрос передачи вируса больше прояснился.
"Сейчас все говорят о том, что это неведущий путь передачи, надо сильно постараться, чтобы так заразиться. Вообще, вирус не такой заразный, как вирус кори", — сказала она.
Ранее сообщалось, что в Украине увеличивается количество смертей от коронавируса среди молодых людей.