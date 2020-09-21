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"Умирают молодые": украинцев предупредили об опасной особенности коронавируса Смертность от COVID-19 в Украине сравнили с Италией

В Украине увеличивается количество смертей от коронавируса среди молодых людей, в отличие от Италии, где COVID-19 представлял опасность в первую очередь для пенсионеров.

Об этом рассказала в эфире программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская.

По словам врача, у разных народов различная восприимчивость к COVID-19.

"По оценкам считается, что легче всего болеют светлые женщины, хуже - люди из Юго-Восточной Азии. Есть генетически детерминированные особенности. Надеюсь, что у нас не будет итальянского сценария, но сезон будет тяжелый", - прогнозирует она.

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Голубовская также привела тревожные данные насчет смертности от коронавируса в Украине:

"У нас сейчас, что мне не нравится и настораживает, увеличивается количество (смертей – ред.) молодых людей, не по 80-90 лет, как в Италии. Многие уже от 40 до 60, и пик смертности 60-69 лет. В этом опасность".

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Ранее ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская в эфире телеканала "Украина 24" опровергла громкую новость насчет смертности от коронавируса.