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Коронавирус в Украине: известный медик опровергла громкую новость насчет смертности Украина входит в тяжелый этап по темпам распространения коронавируса, сообщила Ольга Голубовская

В Украине увеличились показатели смертности от коронавируса, однако сообщения СМИ о втором месте страны в Европе по летальным случаям от COVID-19 не соответствуют действительности.

Об этом рассказала в эфире программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская.

"Это неправильно, мягко говоря (данные о том, что Украина на втором месте в Европе по смертности – ред.). У нас сейчас действительно ускорились темпы увеличения удельного веса смертности среди многих стран Европы, мы там занимаем где-то четвертое место", - рассказала она.

Врач привела статистику относительно смертности от коронавируса в разных странах мира:

"Я неделю назад публиковала - на миллион жителей, по данным ВОЗ, в США 662 человека, в Италии и Англии – 300 с чем-то, а у нас 34".

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При этом Голубовская признала, что в Украине темпы смертности увеличиваются:

"Мы входим в самый тяжелый этап, вирус будет с несколько другими свойствами, будет увеличиваться количество реально тяжелых форм. Это особенность вируса".

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По ее словам, сезон коронавируса – зимнее время года, как у гриппа.

"До апреля нам надо как-то продержаться. С другой стороны, летальность может расти из-за того, что будет огромное количество заболевших людей, которые не обращаются за помощью, не входят в официальную статистику", - рассказала инфекционист.

Ранее сайт Worldometers, который ведет статистику коронавируса в разных странах, опубликовал данные, согласно которым Украина заняла второе место по смертности в Европе и шестое в мире.

Врач-эпидемиолог из Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк в эфире канала "Украина 24" рассказала, почему растет заболеваемость.