На Донбассе "Люди мира" обсудили завершение войны: подробности

Эксперты вместе с мирными жителями обсуждали возможности прекращения конфликта

На Донбассе "Люди мира" обсудили завершение войны: подробности

На Донбассе во Всемирный день мира состоялся Первый международный гражданский форум "Люди мира", лозунгом которого было обеспечение мира там, где уже шестой год война.

Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, провели форум в Донецкой области в Свято-Успенской Святогорской Лавре. Из-за пандемии дискутировали под открытым небом. Эксперты вместе с мирными жителями обсуждали программы действий по прекращению конфликта и восстановлению жизни на Донбассе и востоке Украины. Организаторы говорят, что хотят показать всему миру, как живут простые украинцы в прифронтовой зоне, к которым война пришла домой.

"До войны у нас было только в нашем поселке небольшом около 800 человек. За шесть лет войны нас всего лишь осталось 105 человек. В основном это люди пенсионного возраста, это пожилые люди, которым за 70, которым некуда деваться. Поэтому выживают как могут только за счет своих огородов и за счет какой-то или гуманитарной помощи", - рассказала жительница прифронтового села Жованка.

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Митрополит Антоний, комментируя войну на Донбассе, отметил:

"Мы прожили очень тяжелых шесть лет войны на нашей Родине. И Украинская православная церковь делала с самого начала все, что могла, чтобы успокоить этих людей, потому что украинский народ и по ту сторону фронта, и по другую сторону фронта - это дети Украинской православной церкви".

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Источник Украина 24 Теги Донбасс Война на Донбассе