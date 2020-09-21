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На Донбассе "Люди мира" обсудили завершение войны: подробности Эксперты вместе с мирными жителями обсуждали возможности прекращения конфликта

На Донбассе во Всемирный день мира состоялся Первый международный гражданский форум "Люди мира", лозунгом которого было обеспечение мира там, где уже шестой год война.

Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, провели форум в Донецкой области в Свято-Успенской Святогорской Лавре. Из-за пандемии дискутировали под открытым небом. Эксперты вместе с мирными жителями обсуждали программы действий по прекращению конфликта и восстановлению жизни на Донбассе и востоке Украины. Организаторы говорят, что хотят показать всему миру, как живут простые украинцы в прифронтовой зоне, к которым война пришла домой.

"До войны у нас было только в нашем поселке небольшом около 800 человек. За шесть лет войны нас всего лишь осталось 105 человек. В основном это люди пенсионного возраста, это пожилые люди, которым за 70, которым некуда деваться. Поэтому выживают как могут только за счет своих огородов и за счет какой-то или гуманитарной помощи", - рассказала жительница прифронтового села Жованка.

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Митрополит Антоний, комментируя войну на Донбассе, отметил:

"Мы прожили очень тяжелых шесть лет войны на нашей Родине. И Украинская православная церковь делала с самого начала все, что могла, чтобы успокоить этих людей, потому что украинский народ и по ту сторону фронта, и по другую сторону фронта - это дети Украинской православной церкви".

Ранее российский политолог Андрей Пионтковский в эфире канала "Украина 24" объяснил недавнее нарушение перемирия на Донбассе.