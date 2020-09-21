"ХАРД с Влащенко": гость студии - Ольга Голубовская
Главная тема эфира - эпидемия коронавируса в Украине
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы – Ольгой Голубовской, врачом-инфекционистом, профессором, заслуженным врачом Украины – Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- - Что делать, если появились симптомы COVID-19?
- - Сколько стоит вылечиться от COVID-19 в Украине?
- - Появится ли украинская вакцина против коронавируса?
Смотрите сегодня "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".