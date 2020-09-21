"ХАРД с Влащенко": гость студии - Ольга Голубовская

Главная тема эфира - эпидемия коронавируса в Украине

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Ольга Голубовская

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы – Ольгой Голубовской, врачом-инфекционистом, профессором, заслуженным врачом Украины – Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • - Что делать, если появились симптомы COVID-19?
  • - Сколько стоит вылечиться от COVID-19 в Украине?
  • - Появится ли украинская вакцина против коронавируса?

Смотрите сегодня "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги коронавирус Наталья Влащенко Ольга Голубовская