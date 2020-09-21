11:12, Сегодня

Это очень важный шаг — эксперт рассказал о цели учений Rapid Trident в Украине Сергей Грабский рассказал, чем важны учения, которые начались в Львовской области

В Львовской области начались военные учения Rapid Trident-2020 с участием военнослужащих из разных стран-членов НАТО и стран партнеров. Чем важны эти учения, рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире канала "Украина 24".

"Это и очень важный политический шаг, и очень важное оперативно-стратегическое мероприятие, которое проводится на территории Украины. Нужно не забывать, что проходят еще и учения сил территориальной обороны: местные подразделения, которые обеспечивают так называемый второй эшелон наших войск, будут проводить свои учения, к которым привлекаются как минимум 7 тысяч представителей территориальной обороны. Это очень важный шаг, который необходим нашей стране", — сказал он.

Читайте также: Россия стягивает войска в Крым: у Зеленского назвали две причины

Эксперт рассказал, почему сразу несколько военных учений — не только в Украине, но и за границей — проводятся приблизительно в одно время.

"Я бы сказал, что это обычная, традиционная и логичная фаза для боевой подготовки войск независимо от их национальной принадлежности. Именно осенью войска входят в итоговую фазу боевой подготовки в конце военного учебного года. И именно такие учения служат инструментом тестирования и проверки, насколько была усвоена программа и насколько военные овладели знаниями, навыками и опытом, который они получали на протяжении года — в армии ведь тоже есть учебный год", — сказал он.

Читайте также: Украина приготовила адекватный ответ — эксперт об учениях России и Беларуси

Грабский рассказал, какова главная цель украинских военных учений.

"У нас есть стратегическая цель — достижение взаимосовместимости и выход на тот уровень, когда страны НАТО пригласят нас присоединиться. Нам есть куда идти, и нужно стараться с минимальными затратами времени и ресурсов достичь взаимосовместимости. Кроме того, обмен информации критично важен. Процедуры, которые являются естественными для стран НАТО, новы для нас, и мы сейчас находимся в переходном периоде, когда мы должны перенять эти процедуры, иначе мы не сможем присоединиться к операциям НАТО. И именно такие учения — это очень важный экзамен для наших военных", — сказал он.

Напомним, кроме Rapid Trident-2020 в Украине, на сентябрь запланированы российские учения "Кавказ 2020", а также совместные российско-белорусские учения "Славянское братство".