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Скандал с хасидами: у Авакова сказали, кто должен убирать мусор за паломниками В МВД напомнили, кто пустил хасидов на нейтральную территорию

Ответственность за уборку мусора, который оставили паломники-хасиды на границе Украины и Беларуси, несут белорусские пограничники.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" советник министра внутренних дел Арсена Авакова Иван Варченко.

"Хасиды абсолютно законно заехали на территорию Беларуси, но, зная, что они имеют ограничения по въезду на территорию Украины, понимая, что большинство стран сейчас вводят ограничения - они с территории Беларуси уже незаконно зашли на нейтральную территорию между белорусской и украинской границей", - рассказал Варченко.

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По его словам, поскольку белорусские пограничники пропустили паломников на нейтральную территорию, то, соответственно, белорусская сторона должна сейчас убирать мусор.

"Санитарных норм они должны придерживаться на границе, поэтому в ближайшее время должны убрать. Этот мусор не попал в Украину", - добавил советник Авакова.

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Ранее главный раввин Украины рассказал, где будут праздновать Рош ха-Шана хасиды, которых не впустили в Украину.

Напомним, хасиды, которых не впускали в Украину на празднование еврейского нового года в Умани, где находится могила основателя брацлавского хасидизма Раби Нахмана, пытались въехать через Беларусь, но и там этого не удалось сделать.