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Преступник пытался сбежать: начальник полиции Киева о нападении на Балуха Андрей Крищенко прокомментировал избрание меры пресечения подозреваемому

Подозреваемый в избиении бывшего узника Кремля Владимира Балуха пытался скрыться от полиции.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы Нацполиции Украины, начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"Это тяжкое преступление. Лицо пыталось убежать, когда к нему пришли полицейские, четко понимая из СМИ, почему. Поэтому прокурор просил, а суд удовлетворил, решение суда я не комментирую", - отметил он.

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По словам начальника полиции Киева, есть свидетельства, что конфликт между потерпевшим и злоумышленником возник неожиданно.

"Это показания свидетелей и самого подозреваемого. Когда мы сможем пообщаться с потерпевшим, возможно, будет другая картина", - уточнил он.

Напомним, 19 сентября Днепровский суд избрал меру пресечения подозреваемому в избиении Владимира Балуха. Суд огласил решение - содержание под стражей 60 суток. Подозреваемому грозит заключение на срок 5-8 лет.

Подозреваемый в избиении рассказал, что причиной драки были личные обиды.

Отметим, что бывший политзаключенный Владимир Балух был избит в Киеве в ночь на 8 сентября. Его забрали в больницу с несколькими переломами с территории Гидропарка.