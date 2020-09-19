Перестрелка в центре Одессы: появились новые подробности
В результате стрельбы два человека получили ранения
Сотрудники СБУ задержали злоумышленников, которые устроили стрельбу в одном из ресторанов в центре Одессы.
Начали ее выходцы из кавказского региона, которые, по оперативной информации, относятся к одной из организованных преступных группировок. Двое из них получили ранения.
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Как сообщает в своем сюжете телеканал "Украина 24", два посетителя устроили ссору прямо в заведении и сцепились между собой. Попали друг в друга несколько раз, пули разлетались во все стороны и даже разбили стекла в доме поблизости.
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После разборок мужчины попытались скрыться с места преступления, но их задержали сотрудники СБУ, которые отдыхали в том же ресторане.
Напомним, в июле полиция задержала 10 участников массовой драки со стрельбой в "Арена Сити" в центре Киева.