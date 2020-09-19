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"Не нужно было его бить": нападавший на Балуха раскрыл подробности конфликта Подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы

Подозреваемый в избиении бывшего узника Кремля Владимира Балуха пояснил, что причиной драки были личные обиды.

Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, 19 сентября Днепровский суд избрал меру пресечения подозреваемому в совершении преступления против Балуха. Суд огласил решение - содержание под стражей 60 суток.

Подозреваемому грозит заключение на срок 5-8 лет. Он рассказал, что случилось в ту ночь. По словам мужчины, причиной конфликта были личные обиды, но все-таки ему не стоило бить Балуха. Он пришел в суд без адвоката, потому что доверяет решению суда.

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Отметим, что бывший политзаключенный Владимир Балух был избит в Киеве в ночь на 8 сентября. Его забрали в больницу с несколькими переломами с территории Гидропарка.

Ранее Балух объявил о намерении участвовать в местных выборах от партии "Европейская солидарность". Его соратники не исключали политических мотивов нападения.

Злоумышленника задержали 18 сентября.