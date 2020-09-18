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Хасидов на границе не пустили в Украину — раввин рассказал, где они будут праздновать Моше Реувен Асман рассказал о том, как складывается ситуация с хасидами на белорусской границе

Хасиды, которые не смогли въехать в Украину, будут праздновать Рош ха-Шана в Беларуси. Об этом рассказал главный раввин Украины Моше Реувен Асман в эфире канала "Украина 24".

"Мы предприняли максимальные усилия, чтобы с теми, кто в Умань приехал заранее, все было в порядке. На границе мы пытались до последнего найти какой-то компромисс. Я связывался и с хасидами, и с чиновниками, пытались найти какую-то форму — возможно, чтобы частично приехали. Но, к сожалению, не удалось этого сделать. Те хасиды, которые были на границе, вероятно, будут праздновать в Беларуси", — сказал он.

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По словам Асмана, хасидов на границе обеспечили всем необходимым.

"Они не думали, что приедут на такое количество дней, и довольно холодно было, поэтому им нужно было отправить все необходимое. В Беларуси, конечно, не такая большая община хасидов, как в Украине, намного меньше — в Пинске, в Бобруйске. Насколько я знаю, часть хасидов находилась в Пинске, там тоже есть захоронение Аарона из Карлина - основателя карлинского хасидизма, и еще в некоторых городах были хасиды", — рассказал он.

Ранее сообщалось, что полиция Израиля помогает украинским коллегам обеспечивать правопорядок во время празднования в Умани еврейского нового года Рош ха-Шана, который в 2020 году отмечается вечером 18 сентября и 19 сентября.