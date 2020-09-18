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Хасиды в Умани: врач рассказал о ситуации с коронавирусом и числе заболевших "У паломников первые случаи начали регистрировать еще в апреле"

У хасидов в Умани начали фиксировать коронавирус еще в апреле. Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" директор Уманского городского центра первичной медико-санитарной помощи Юрий Пальчак.

"Ситуация с коронавирусом, как и в целом по стране, становится сложнее. В предыдущие месяцы у нас был незначительный прирост, где-то 5-8 случаев ежедневно. Сейчас у нас значительный рост. На амбулаторном лечении находится 65 больных. Сегодня мы получили еще 5 положительных результатов среди жителей Умани. У паломников первые случаи начали регистрировать еще в апреле. Они периодически приезжают в город на протяжении года, не только на Рош ха-Шана. К сожалению, один из пяти заболевших тогда паломников умер. С начала массового паломничества (в сентябре — ред.) мы уже зафиксировали 10 случаев среди хасидов", — сказал он.

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По словам Пальчака, случаев передачи коронавируса от хасидов к местным жителям или наоборот по итогам эпидемиологических расследований зафиксировано не было. Из заболевших в сентябре, четверо хасидов уже получили негативные результаты тестов, то есть выздоровели.

"Подозрений (на новые случаи коронавируса среди паломников — ред.) нет. Мы с целью улучшения взаимодействия развернули медпункт, где ежедневно работает врач и медсестра. Обращения от паломников в основном касаются повышенного артериального давления, незначительных травм и измерения уровня глюкозы. В основном во время празднования Рош ха-Шана паломники обращаются к врачам с бытовыми травмами и пищевыми отравлениями", — сказал он.

Ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что Украина не должна пускать на свою территорию хасидов во время эпидемии коронавируса.