21:26, Сегодня

Эпидемия коронавируса: в Минздраве сказали, сколько украинцев попадают в больницы В последние недели статистика госпитализации стабилизировалась, но остается высокой

Еженедельно в больницы Украины попадает до 3 тысяч больных коронавирусом COVID-19, но дефицита коек пока не наблюдается.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Читайте также: Новая волна коронавируса - названо отличие Украины от Западной Европы

Комментируя рост числа госпитализаций из-за коронавируса, Ляшко отметил:

"Мы видим, что в последние три недели статистика госпитализации стабилизировалась, но на достаточно высоком уровне. Мы имеем в неделю около 2800-2900 госпитализаций".

На вопрос, хватит ли коек, главный санврач ответил:

"Сегодня мы уже сделали 30 тыс. коек, дали задание - еще 16 тыс. коек перепрофилируется. То есть на сегодняшний день коек хватает".

Читайте также: Ужесточение карантина в Киеве: в КГГА раскрыли детали

Напомним, народный депутат из фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Украина в 2021 году сможет получить вакцину от COVID-19. По его словам, правительство планирует закупку 7,5 млн доз вакцины.