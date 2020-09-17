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"Людям обожгло лицо и спину": новые подробности взрыва в центре Киева По предварительным данным, взорвались баллоны с газом

Стали известны новые подробности мощного взрыва, прогремевшего 17 сентября в центре Киева в ресторане на Андреевском спуске.

Как сообщает корреспондент телеканала "Украина 24" со ссылкой на очевидцев происшествия, после взрыва двое из трех пострадавших сразу выбежали на улицу. Люди, которые проходили мимо, пробовали оказать им первую медицинскую помощь.

"Я стоял на работе. Услышал взрыв. Вышел посмотреть, услышал уже сирену, стояли две пожарные машины. Увидел молодых людей перед входом сразу. У одного был ожог лица, у второго - спины. Руки тоже красные были. Минут через 15 приехала скорая, пожарные уже здесь стояли", - рассказал очевидец.

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Отметим, что взрыв произошел около 16:00. По предварительным данным, на кухне взорвались 4 баллона с газом, которые стояли у плиты.

В момент взрыва баллонов посетителей в кафе было немного, поэтому никто из гостей не пострадал. Работники ресторана закрыли ворота летней террасы и отказались общаться с прессой. Полиция также отказалась от комментариев. Следователи работают на месте, опрашивают свидетелей и выясняют обстоятельства происшествия.

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Напомним, в селе Чабаны под Киевом в ночь на 15 сентября произошел взрыв на газопроводе.