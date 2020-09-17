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В центре Киева прогремел взрыв: подробности и информация о пострадавших Стала известна предварительная причина ЧП

В полиции Киева сообщили обстоятельства взрыва в центре столицы, который прогремел 17 сентября в ресторане на Андреевском спуске.

"Сегодня в 16:06 в столичную полицию поступила информация о взрыве в одном из ресторанов на Андреевском спуске. В результате взрыва пострадали два человека. На месте правоохранители проводят первоочередные следственные действия и выясняют все обстоятельства. Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Подольском отделе столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой событию будет дана правовая квалификация", - сообщила представитель отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис в эфире телеканала "Украина 24".

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В свою очередь корреспондент телеканала "Украина 24" с места события сообщает, что на кухне ресторана взорвались 4 газовых баллона. Они стояли рядом с газовой плитой, от сильного нагрева произошел взрыв.

"На кухне пострадали трое работников. Один из сотрудников отказался от госпитализации, двух забрали в больницу. Заведение уже закрыто, его работники общаться с журналистами не хотят. Никто из посетителей не пострадал, ведь событие произошло на кухне", - сообщает корреспондент.

Напомним, в селе Чабаны под Киевом в ночь на 15 сентября произошел взрыв на газопроводе.