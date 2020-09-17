Это крокодильи слезы - журналист о том, как у Лукашенко "пожалели" хасидов
Беларусь обвиняет Украину в нарушении прав верующих, а сама их не соблюдает, рассказал журналист
Беларусь заманила паломников-хасидов, которые оказались в тупике, после чего обвиняет Украину в нарушении прав человека.
Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал журналист "Радио Свобода" Валерий Калиновский, комментируя ситуацию с хасидами, которые пытаются попасть в Украину с территории Беларуси.
"Хасиды попали в тупик, потому что в Беларуси вроде бы не признают коронавирус и вроде бы открыты границы. Поэтому сюда они могут приехать на законных основаниях, а попасть в Украину не могут. Жалко их, они люди веселые", - сказал журналист.
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Калиновский раскритиковал заявление МИДа Беларуси в отношении Украины, которая не пускает на свою территорию хасидов.
"Заявления белорусского МИДа, который обвинил Украину (в нарушении прав человека - ред.) - это крокодильи слезы. Беларусь - государство абсолютно негуманное, оно позволило себе преступления против человечности. С 9 по 12 августа были элементы гражданской войны, войны на уничтожение протестов. Не открыто ни одного дела за избиения и пытки. Что можно говорить о государстве, которое оправдывает все это? Белорусская Фемида в балаклаве закрыла глаза на спекуляцию судьбами хасидов, которых Беларусь фактически заманила своей политикой в отношении коронавируса", - сказал Калиновский.
Журналист отметил, что в самой Беларуси не соблюдаются права верующих, в частности католиков. В центре Минска, по словам Калиновского, ОМОН захватывал костелы и не пропускал людей молиться, митрополита Павла выдавили в Россию, а архиепископа Кондрусевича не пускают в страну.
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Ранее МИД Беларуси обратился с заявлением к Украине, в котором призвал власти "уважать фундаментальные права человека, права верующих, общепризнанные демократические нормы, следовать принципам гуманизма" и пропустить хасидов.
Напомним, член Координационного совета Беларуси Юрий Губаревич в эфире канала "Украина 24" высказал мнение, что ситуация с хасидами - это план Александра Лукашенко.