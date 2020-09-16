23:58, Вчера

Работы нет, с образованием проблемы — жительница Луганска о жизни в городе Женщина из оккупированного Луганска рассказала, как обстоят дела в так называемой "республике"

Жительница Луганска рассказала в эфире канала "Украина 24", что изменилось в оккупированном городе за годы войны и как там сейчас живется.

"Если вы думаете, что Луганск изменился – не изменилось ничего. Просто никаких капитальных строек здесь нет, никаких ремонтов нет. То, что было в 2015-16, так и осталось. Что касается цен. Цены выросли... Средняя зарплата сейчас, если ты бюджетник – где-то 15 тысяч (рублей, в пересчете на гривни 5612 грн — ред.). Работы, кроме бюджетной, практически нет. Работают торговля, сфера услуг и бюджетные организации. Все, что касается предприятий, скорее имитация", — сказала она.

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По словам женщины, молодежь предпочитает уезжать учиться в Россию.

"У нас вот сейчас проблема с образованием. В школах перестали преподавать украинский. Теперь дети отсюда поехать учиться не смогут, у них не будет знаний. Поэтому молодежь в основном ориентирована на Россию, получает российское гражданство, дипломы наших российских вузов. Молодежь заточена под Россию, молодые будут ехать в Россию, и большинство моих знакомых уехали в Россию. В Украину уехали только пенсионеры к своим детям", — сказала она.

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