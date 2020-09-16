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Это было стихийное действие — журналист объяснил, почему Украина не воевала за Крым Журналист Юрий Бутусов объяснил разницу между Крымом и Донбассом в 2014 году

Журналист Юрий Бутусов в эфире канала "Украина 24" ответил на вопрос, почему украинские войска и добровольцы защищали Донбасс, но не защищали Крым.

"Это исследованный вопрос. Хочу напомнить, что захват Крыма произошел 27 февраля, после того, как сбежал президент Янукович вместе со своим правительством, бросив свою страну на произвол, в стране не было даже правительства. Во-вторых, правительство и сам Янукович подписали позорные Харьковские соглашения, по которым российской армии законно разрешалось передвигаться по всей территории Крыма, не отчитываясь перед Украиной - что она там делает, где находится, какие действия совершает", — сказал он.

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Бутусов напомнил, что ВСУ в Крыму не оказывали активного сопротивления россиянам.

"Фактически Крым был сдан российской армии, тут не было правительства. И хочу напомнить, что 18 марта Россия туда завела войска и провела так называемый референдум. Но действия российских войск в Крыму, к сожалению, на тот момент не получили отпора от наших военных, а само общество на тот момент не было готово взять на себя такую ответственность и вести войну", — сказал он.

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По словам Бутусова, к началу событий на Донбассе ситуация в обществе изменилась.

"На Донбассе, после примера Крыма, произошла другая ситуация. С самого начала российские войска зашли туда незаконно, сейчас там находятся незаконно. Гражданское общество поняло, что полагаться на государство нет смысла, и люди пошли, взяв в руки все что угодно. Это уже было стихийное действие", — сказал он.

Ранее военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что особый статус Донбасса позволит России получить политическое руководство над Украиной.