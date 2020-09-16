21:41, Сегодня

Нужна твердая позиция — нардеп о ситуации с хасидами в Умани Муса Магомедов рассказал, что Украине делать с паломниками

Украина не должна пускать на свою территорию хасидов во время эпидемии коронавируса. Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" народный депутат Муса Магомедов.

"Очень важно поведение государства в этой ситуации, какие сигналы дадим в будущее. В качестве примера можно привести место, куда миллионы паломников в день приходят – Мекка. После того как руководство страны сказало, что паломничества не будет, никому не приходит в голову собраться и попытаться туда попасть", — сказал он.

Читайте также: Хасиды на границе с Украиной: у Авакова утверждают, что паломников обманули

Популярное видео "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о том, когда уйдет Лукашенко 10:08, 9 сентября "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о судьбе Лукашенко и планах Путина 10:31, 2 сентября "Третья мировая — это вопрос времени": Надежда Савченко о геополитике 11:36, 4 сентября

Магомедов считает, что Украина должна проявить твердость в этом вопросе.

"Представить невозможно, что ты диктуешь условия стране, где тебе говорят "нет, нельзя". Позиция должна быть твердая. Я считаю, что выбора у нас нет. Если мы говорим, что мы государство, у которого есть правила и принципы – конечно, не пускать", — заявил он.

Ранее политолог Дмитрий Васильев заявил, что ситуация с хасидами, которые застряли у границы на территории Беларуси, перерастает в межгосударственный конфликт.