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Украина попала в чужую игру — раввин о ситуации с хасидами Авраам Шмулевич рассказал, для чего раздувается ситуация с хасидами, которые хотят попасть в Украину

Украина втянулась в политические игры Израиля. Такое заявление сделал теолог, раввин Авраам Шмулевич в эфире канала "Украина 24", комментируя ситуацию с паломниками-хасидами, которые хотят попасть в Умань.

"Украина здесь попала в чужую игру, потому что то, что происходит вокруг паломничества, это часть внутриизраильской политической игры. Естественно, хасиды и большая часть населения Израиля не очень понимают, почему именно в Умани невозможно обеспечить соблюдение санитарных норм, когда одновременно самолеты с израильтянами летят на отдых в Грецию, когда открыты пляжи в том же Израиле – почему Умань, и вообще Украина единственная страна, где невозможно обеспечить санитарную безопасность. Сейчас в Израиле никакого карантина нет", — сказал он.

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По словам раввина, таким образом политики хотят настроить израильтян против нынешнего правительства страны.

"Это такие внутриполитические игры, чтобы настроить часть избирателей, в том числе религиозные партии, против правительства Нетаньяху. Весь этот балаган и хайп, который идет вокруг Умани – один из элементов давления, один из министров от религиозных партий уже покинул правительство, и возможно, что правительство назначить новые выборы. То, что Украина включилась в это, причем в очень невыгодном свете, отражается плохо на Украине", — сказал он.

Напомним, из-за эпидемиологической ситуации украинские власти решили не впускать в страну паломников, однако с территории Беларуси сотни хасидов пытаются попасть на территорию Украины на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана.