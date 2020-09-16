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Это международный конфликт — политолог о хасидах на границе Эксперт заявил, что Беларусь ведет себя недружественно по отношению к Украине

Ситуация с хасидами, которые застряли у границы на территории Беларуси, перерастает в межгосударственный конфликт. Об этом заявил политолог Дмитрий Васильев в эфире канала "Украина 24".

"Если Украина приняла какое-либо решение, которое не позволяет иностранным гражданам пересекать границу, а государство-сосед говорит, что вы можете через границу все-таки зайти, это абсолютно неправильная и недружественная позиция соседа к нашему государству. Это международный конфликт", — сказал он.

По словам эксперта, сыграла роль и позиция Верховной Рады относительно протестов в Беларуси.

"Он осложняется ситуацией, сложившейся сейчас в Беларуси, есть определенная позиция, которая была задекларирована украинским парламентом в отношении Беларуси. Это как раз составляет комплексную проблему в отношениях наших государств", — сказал он.

Ранее главный раввин Украины рассказал, зачем хасиды ездят в Умань. Из-за эпидемиологической ситуации украинские власти решили не впускать в страну паломников, однако с территории Беларуси сотни хасидов пытаются попасть на территорию Украины на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана.