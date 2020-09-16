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У многих это цель жизни: главный раввин Украины рассказал, зачем хасиды ездят в Умань Моше Реувен Азман рассказал, откуда взялись хасиды и почему они ездят в Умань

Главный раввин Украины Моше Реувен Азман рассказал в эфире "Украина 24", почему хасиды ездят в Украину на паломничество и откуда взялась их религия.

"В Украине покоится основатель хасидизма святой Баал Шем Тов, в городе Меджибож Хмельницкой области. Он раскрыл источники хасидизма, у него было много учеников, которые были основателями хасидских династий. Эти династии названы по городам или маленьким местечкам Украины, а также Румынии, Польши, Венгрии. В Украине есть более ста мест, где есть захоронения святых праведников. Умань — это одно из них, там похоронен Раби Нахман, который был внуком Баал Шем Това, он один из основателей династий, Брацлавской, которая и ездит в Умань", — сказал он.

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Азман добавил, что источники хасидизма — это тайные Торы, основанные на Каббале. Он также рассказал, почему наиболее популярным местом для паломничества стала Умань, хотя хасиды ездят и в другие места, где похоронены праведники.

"Почему получил такую популярность обычай ездить к Раби Нахману в Умань? Потому что он перед своей смертью сказал примерно так: "Кто приедет ко мне в Умань на Рош-ха-Шана, на новый год и скажет 10 специальных псалмов, то даже если будет много грехов, я смогу его вытянуть из ада". И поэтому многие хасиды, не только брацлавские, но и сочувствующие, приезжают в Умань", — рассказал он.

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Раввин объяснил, что призывал хасидов не ехать в Умань во время эпидемии, но по некоторым причинам не все к этому прислушались.

"У нас в Торе написано, что закон государства нужно соблюдать полностью. Если государство решило, что надо закрыть границы, то конечно, мы должны соблюдать. И еще есть закон, что нужно очень внимательно относиться к здоровью и жизни человека. Поэтому я призываю своих прихожан внимательно относиться ко всему, что связано с эпидемией. Я призывал хасидов воздержаться от этой поездки (в Умань — ред.). Но есть те, у кого это главная цель жизни, они фанатично преданы заветам Раби Нахмана и готовы пойти на любые жертвы, чтобы достичь цели. Я не могу их осуждать, но моя задача — разрядить обстановку и не допустить конфликта", — сказал он.

Напомним, хасиды на границе с Беларусью, которых не впускают в Украину, блокируют транспорт.