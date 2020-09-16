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"Ситуация динамическая": пограничники рассказали о попытках хасидов попасть в Украину У нас достаточно сил и средств, чтобы не допустить нарушения границы, заявил Демченко

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о ситуации на белорусско-украинской границе, где сотни хасидов пытаются попасть на территорию Украины на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана.

«Ситуация динамична, она имеет развитие на Черниговщине. Если говорить о Волыни, то ситуация была близка к развитию, но после полуночи иностранцы вернулись на территорию Беларуси», - отметил пограничник.

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По его словам, пограничники прогнозируют прибытие хасидов к украинской границе и в последующие дни.

«Однако, как мы действовали, так и продолжаем действовать. Будем рассказывать им о том, что будет действовать запрет на въезд иностранцев. Мы активно сотрудничаем с подразделениями Нацполиции и Нацгварии, у нас достаточное количество сил и средств, чтобы не допустить нарушения государственной границы и предотвращать любые нестандартные ситуации», - заявил Демченко.

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Ранее депутат израильского Кнессета Евгений Сова заявил, что Украина должна была решать вопросы с визитом паломников-хасидов задолго до праздника Рош ха-Шана.