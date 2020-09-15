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Трудоустройство для убийц: министр раскрыл детали тюремной реформы Денис Малюська предложил пожизненно заключенным работу в Минюсте

Министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о своей инициативе относительно трудоустройства заключенных, отбывающих пожизненное наказание.

"Люди сидят десятки лет, посадили их в 80-х, 90-х. Многие из них никого не убили и не изнасиловали. Они сели в 19-20 лет. Сейчас им 50-55 лет. Есть пожизненники, что близко к ним подходить не стоит, а есть такие, с которыми я спокойно общался и много времени провел", - сказал министр.

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Малюська отметил, что 99% таких заключенных не работают, поэтому налогоплательщики вынуждены их кормить и содержать за свой счет.

"Мы не хотим, чтобы они поработали, себе денег заработали, нам денег заработали, ущерб возместили причиненный, хотя бы частично? Это нормально, это правильно, они должны работать. В этом идея", - пояснил он.

Как известно, Денис Малюська предлагает устраивать на работу приговоренных к пожизненному заключению в call-center Минюста.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "Украина 24" также рассказал, что в Украине состоится три волны приватизации тюрем и СИЗО.