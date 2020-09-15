Есть две основные причины — эксперт о взрыве газопровода в Чабанах
Максим Белявский объяснил, что могло стать причиной чрезвычайного происшествия
У аварии на газопроводе в селе Чабаны Киевской области может быть несколько причин. Об этом рассказал эксперт Центра Разумкова Максим Белявский в эфире канала "Украина 24".
"Угрозы для жизни людей нет, это главное. Причин аварии несколько, я выделю две основные. Первая – что долгое время именно на этом участке не проводились работы по внутритрубной дефектоскопии. Это диагностика усталостной прочности стенок трубы и определение аварийных участков. После выявления опасного участка проводятся регламентные работы по его замене или укреплению бандажами, муфтами.
В последний раз такие работы на участке компрессорной станции "Боярка – Бердичев" газопровода "Киев – Запад Украины", от которого подключена ГРС "Хотов" и где произошла авария, проводились в 2010 году. Если идти по маршруту на запад, в сторону реверса, участок "Бердичев – Красилов" проводил такие работы в 2008 году, участок "Красилов – Тернополь" — в 2007", — сказал он.
Читайте также: В Украине готовился теракт на железной дороге – в МВД раскрыли детали
По словам эксперта, вторая возможная причина связана с сезонными работами.
"Второй фактор – мы подошли к осеннему периоду, это означает проведение диагностических работ, ремонтных, потому что в этот период резкая смена температуры, а газопровод проложен в грунте, и температура влияет на напряжение стенки трубы. Если делать предварительный вывод на основании фото с места и звука разгерметизации - судя по всему, имела место техническая причина, резкая смена температуры и грунта, и долгое отсутствие дефектоскопических работ. Могут ли повториться подобные случаи? В 2016 году произошла разгерметизация газопровода на польской границе при переходе в осенне-зимний период, температура сыграла роль", — сказал он.
Ранее глава Чабановского сельсовета Александр Киризлиев рассказал подробности о взрыве на газопроводе.