Есть две основные причины — эксперт о взрыве газопровода в Чабанах

У аварии на газопроводе в селе Чабаны Киевской области может быть несколько причин. Об этом рассказал эксперт Центра Разумкова Максим Белявский в эфире канала "Украина 24".

"Угрозы для жизни людей нет, это главное. Причин аварии несколько, я выделю две основные. Первая – что долгое время именно на этом участке не проводились работы по внутритрубной дефектоскопии. Это диагностика усталостной прочности стенок трубы и определение аварийных участков. После выявления опасного участка проводятся регламентные работы по его замене или укреплению бандажами, муфтами.

В последний раз такие работы на участке компрессорной станции "Боярка – Бердичев" газопровода "Киев – Запад Украины", от которого подключена ГРС "Хотов" и где произошла авария, проводились в 2010 году. Если идти по маршруту на запад, в сторону реверса, участок "Бердичев – Красилов" проводил такие работы в 2008 году, участок "Красилов – Тернополь" — в 2007", — сказал он.