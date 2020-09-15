Слышно было в соседних селах: глава Чабанов о мощном взрыве на газопроводе
Взрыв был слышен во всех окрестных населенных пунктах
Глава Чабановского сельсовета, где в ночь на 15 сентября произошел взрыв на газопроводе, Александр Киризлиев рассказал о происшествии в эфире канала "Украина 24".
"После того, как прозвучал сильный взрыв, за ним последовал звуковой сигнал потока газа. Оперативно отреагировали, в течение 10 минут локализовали это место, автодороги, которые ведут к месту происшествия. Вызвали службы, отвечающие за эти магистрали. Во время взрыва я находился в доме, шел к себе в комнату, звук был настолько сильный, что слышали все во всех населенных пунктах возле нас. Похоже было на звук реактивного двигателя", — сказал он.
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Киризлиев подчеркнул, что в населенных пунктах необходимо устанавливать системы оповещения об авариях.
"На сегодняшний день вопрос системы оповещения об авариях стал актуальным – чтобы в населенных пунктах, больших городах были такие системы. Вопрос эвакуации не стоял, прежде всего надо было ограничить доступ к месту происшествия, не дай Бог, кто-то бы там закурил. Все службы сработали на должном уровне", — сказал он.
Ранее сообщалось, что в Украине готовился теракт на железной дороге.