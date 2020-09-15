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"Затряслась земля": у Авакова рассказали об аварии газопровода в Чабанах Замглавы МВД рассказал о взрыве в Киевской области и о возможных причинах

В ночь с 14 на 15 сентября под Киевом в поселке Чабаны произошел взрыв на газопроводе высокого давления. Подробности рассказал в эфире канала "Украина 24" заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко.

"В 00:20 жители, живущие рядом с поселком Чабаны, проснулись от страшного гула, будто трясется земля, взлетает мощный реактивный самолет. Они начали звонить "101", спасатели оценили правильность ситуации, диспетчер связался с диспетчерской "Укртрансгаза", сразу же было подозрение, что произошла авария на магистральном газопроводе. "Укртрансгаз" отключил давление газа, на место выехали спасатели, увидели, что в поле из-под земли идет процесс утечки газа. Очень повезло, что не произошло возгорания, взрыва. Сейчас ситуация контролируемая, газ отключен, и аварийные службы его восстанавливают", — сказал он.

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Геращенко назвал несколько вероятных причин происшествия.

"Каждый раз в таких случаях начинается уголовное производство для проверки причин, не было ли это результатом злого умысла. Бывают случаи, когда газопроводы высокого давления вырезаются с целью выкачки газоконденсата, а он скапливается в низинах. Но бывает, что это произошло в результате естественного разрушения от старения стенок трубопровода. Этот трубопровод проложен еще в советские годы. Если это произошло в результате естественного разрушения, то это вопросы выводов относительно сотрудников "Укртрансгаза", отвечающих за эксплуатацию. Если же был злой умысел, теракт, врезка с целью хищения – это другая история. Сейчас на месте работают эксперты. "Укртрансгаз" должен оценить ущерб, какое количество газа испарилось в воздухе", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в ливанском Бейруте, пострадавшем в начале августа от мощнейшего взрыва в порту, 10 сентября снова бушевал сильный пожар.