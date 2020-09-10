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"Мне не стыдно": санврач Ляшко рассказал, оправдал ли себя жесткий карантин Главный санврач подчеркнул, что нынешняя система здравоохранения в Украине не имеет ничего общего с той, которая была в марте

Медицинская система в Украине на данный момет в состоянии предоставить помощь всем больным коронавирусной болезнью, кто ее требует.

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал в эфире шоу "Народ против" на канале "Украина 24".

"Март, апрель – мы видим по стране одиночные случаи, видим Западную Европу с коллапсом системы здравоохранения. Их системам здравоохранения некуда привозить и госпитализировать людей, вирус новый, неизвестно, как он себя поведет, все страны применяют беспрецедентные меры", - сказал Ляшко в ответ на вопрос о том, готов ли он признать ошибки власти в борьбе с коронавирусом.

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Ляшко уверен, что благодаря карантину спасено много жизней.

"Никогда в жизни мне не будет стыдно за то, что мы в марте ввели карантинные ограничения. Мы спасли жизни сотням, десяткам, возможно, тысячам людей. Сегодня система здравоохранения совсем не такая, как была в марте. Она готова предоставлять медпомощь всем, кто ее требует", - сказал голавный санврач.

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Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" врач-инфекционист Владимир Курпита сказал, что до 14 сентября станет понятно, как начало учебного года повлияло на распространение COVID-19, и стоит ли вводить более жесткие карантинные ограничения.