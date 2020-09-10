19:11, Сегодня

Боевики хотели прийти со своими флагами - замкомандующего ООС об инспекции Штаб ООС предупредил руководство страны, что инспекция невозможна из-за невыполнимых условий России, и считает, что идея провести инспекцию - это очередная провокация

Боевики ОРДЛО, которые присутствовали в группе инспектирования украинских позиций возле поселка Шумы, хотели взять с собой свои знамена.

Об этом говорится в сюжете канала "Украина 24" со ссылкой на слова заместителя командующего Объединенными силами генерала Богдана Бондаря.

"Когда украинская сторона согласилась на определенные действия, с нашей стороны также были некоторые замечания, которые должна была выполнить российская сторона. Они не выполнены, поэтому, соответственно, никакая верификация не состоялась", - сказал генерал.

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По словам Бондаря, россияне и их сателлиты требовали посещения новых, согласованных точек, фото и видеофиксацию, а также подписание совместного протокола об инспекции. Также боевики планировали взять с собой свои знамена, как считают военные, для устройства провокации.

"Они, например заявляли - мы хотим проверить точку с координатами такую. Через день-два - присылают другую. Затем третью. Вчера в 23:56 они намеренно прислали еще какие-то свои видения-хотелки", - сказал Бондарь.

В штабе ООС отмечают, что согласиться на такие условия военные не могли, и поэтому они предупредили руководство страны, что инспекция невозможна. По словам Бондаря, когда наблюдатели миссии ОБСЕ находились на позициях, противник поднял в воздух разведывательные дроны, а это - грубое нарушение перемирия. Кроме того, во время инспекции боевики совершили прицельный обстрел позиций из стрелкового оружия. В штабе и на передовой считают, что идея с инспекцией была информационной провокацией.

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По словам генерала Бондаря, украинская сторона обратилась к ОБСЕ с просьбой проверить нарушение условий перемирия со стороны боевиков.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" журналист, представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш сказал, что инспекция, скорее всего, отменена из-за ультимативных требований России, которая пытается пользоваться уступчивостью Украины.