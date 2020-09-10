18:19, Сегодня

Россия слишком много хочет - участник ТКГ объяснил причины отмены инспекции на Донбассе Сергей Гармаш также считает, что после сегодняшнего обстрела украинских позиций перемирие - "натянутая формулировка"

Инспекция украинских позиций у поселка Шумы с участием боевиков ОРДЛО, скорее всего, отменена из-за ультимативных требований России, которая пытается пользоваться уступчивостью Украины.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал журналист, представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Я хочу акцентировать, что этот вопрос вообще на заседании делегации не обсуждался, все решения принимались руководством делегации на ТКГ непосредственно, поэтому я могу говорить только о том, что всем известно с сайта президента (Украины – ред.). Насколько я знаю, Россия не остановилась на тех требованиях, которые она выдвинула накануне, и, воспользовавшись нашей уступчивостью, начала выдвигать еще требования, которые носили уже не разовый, а постоянный характер – то есть постоянного инспектирования наших позиций военными", - сказал участник переговорной группы.

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По словам Гармаша, Украина "перенесла" инспекцию из-за таких требований.

"Естественно, что такая ультимативная постановка вопроса не может удовлетворить Украину, видимо, поэтому мы, скажем так, перенесли эту инспекцию. Хотя я считаю, мое субъективное мнение, что после сегодняшнего обстрела говорить о сохранении перемирия – это очень натянутая формулировка", - сказал Гармаш.

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Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" военный эксперт Олег Жданов высказал предположение, что инспекция украинских позиций у поселка Шумы, которую отменили, на самом деле могла состояться, и целью России было обвинить Украину в очередном срыве договоренностей.