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Инспекция на Донбассе состоялась - эксперт рассказал о провокации России Позиции в Шумах были прицельно обстреляны, и это признак того, что инспекция на самом деле прошла, считает военный эксперт

Инспекция украинских позиций у поселка Шумы с участием боевиков ОРДЛО, которую отменили, на самом деле состоялась, и цель России была обвинит Украину в очередном срыве договоренностей.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Я думаю, что инспекция, скорее всего, состоялась, потому что в 14:15 был осуществлен обстрел наших позиций в поселке Шумы, огонь велся прицельно, и штаб ООС сообщает, что им удалось уберечь сотрудников ОБСЕ и СЦКК от поражения вражеским обстрелом из стрелкового оружия. Поэтому я думаю, просто чтобы не раздражать общество, сказали, что отменена, а на самом деле она состоялась", - сказал эксперт.

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Жданов предположил, что Россия сознательно обстреляла позиции с целью совершить провокацию.

"Но, судя по тому, что в 14:15 начался обстрел, то цель, как я и предполагал, была в том, чтобы убить представителей "ЛНР" и "ДНР" или российской стороны из состава СЦКК на нашей территории, и затем обвинить Украину в срыве перемирия и нарушении всех договоренностей, которые были достигнуты накануне. Это политика, в данном случае цена жизни одного военного ничего не стоит, если Россия получает политические преференции, чтобы дальше давить на Украину в минском контексте", - сказал Жданов.

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Отметим, что 9 сентября на внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе участники договорились о совместном инспекции украинских позиций в районе Шумов, в инспекции должны были принимать участие боевики ОРДЛО. 10 сентября Офис президента заявил, что инспекция отменена, так как боевики выдвинули ряд требований, которые "противоречат друг другу, искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня и еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника".