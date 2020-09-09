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Белорусские оппозиционеры в Киеве ответили на вопрос, чей Крым Мы уважаем украинский суверенитет и территориальную целостность, заявил Родненков

Пресс-секретарь Координационного совета Беларуси Антон Родненков и исполнительный секретарь Координационного совета Иван Кравцов в эфире телеканала «Украина 24» ответили на вопрос, чей Крым.

«Мне кажется, что вопросы суверенитета и территориальной целостности не должны стоять, мы всегда это много раз подтверждали. В этом плане мы, естественно, уважаем украинский суверенитет и территориальную целостность», - заявил Родненков.

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«Моя позиция такая же, как официальная позиция Республики Беларусь: де-факто Крым российский, де-юре украинский. Эта позиция в целом созвучна позиции, которую высказывала команда штаба Бабарико. Это действительно наше мнение», - отметил Кравцов.

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Напомним, утром 7 сентября в центре Минска была похищена Мария Колесникова, председатель штаба оппозиционного политика Виктора Бабарико. Неизвестные люди посреди улицы силой посадили ее в микроавтобус и уехали. Позже стало известно о неудачной попытке ее депортации в Украину, а также о пересечении границы оппозиционерами Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым.

Лидер белорусского движения "За свободу" Юрий Губаревич в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко изменил тактику по отношению к своим противникам.