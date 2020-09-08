17:24, Сегодня

Избиение бывшего узника Кремля Балуха: в МВД сообщили детали

Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24" сообщил подробности избиения в Киеве общественного активиста, бывшего узника Кремля Владимира Балуха.

"В больницу ночью с территории Гидропарка поступил Владимир Балух. У него переломы руки, ключицы, его сильно избили. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства нападения на него", - рассказал Геращенко.

По его словам, правоохранителей сейчас нет достаточно информации о причинах нападения - "или бытовой конфликт, или какой-то заказ, или что-то другое".