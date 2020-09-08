"ХАРД с Влащенко": гость студии - Елена Лукаш
Главные темы эфира - коронавирус и деятельность Института нацпамяти
На телеканале "Украина 24" - новый проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы – Еленой Лукаш, юристом, министром юстиции Украины (2013-2014), министром Кабинета министров Украины (2012-2013) – Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- - Выполняет ли государство свою обязанность защищать граждан?
- - Деятельность Института нацпамяти.
- - Коронавирус. Откуда в стране ковид-диссиденты?
- - Начало учебного года. Закрытие школ на карантин. Онлайн обучение.
- - Выборы на Донбассе. Почему 500 тысяч человек лишены права избирать?
Смотрите сегодня "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".