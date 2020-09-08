12:15, Сегодня

Борьба с коронавирусом в Украине – медик назвал главные проблемы

В Украине растет заболеваемость коронавирусом, на этом фоне некоторые больницы ощущают недостаток кадров и лекарств для борьбы с COVID-19.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения Украины Иван Сорока.

Читайте также: "Уже видим большую проблему": Максим Степанов о статистике коронавируса и карантине

По его оценкам, ситуация с коронавирусом "является сложной, система работает с напряжением".

"В это время многие больницы в Киеве и Украине перестраиваются, больницы перестают оказывать традиционную медицинскую помощь, становятся специализированными по оказанию медицинской помощи как раз пациентам с вирусными пневмониями, с коронавирусной болезнью... В этой ситуации бывают проблемные вопросы, когда не все сразу обеспечены лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и медицинскими кадрами", - рассказал медик.

Как отметил Сорока, общая ситуация является более-менее адекватной, но "бывают досадные случаи, когда по тем или иным причинам несбалансированность системы не позволяет госпитализировать пациента в том или ином регионе".

Также эксперт дал совет украинцам, которые подозревают у себя симптомы коронавируса:

"Надо по телефону контактировать с заведением здравоохранения, где ваш семейный врач, или где вы территориально приписаны. Или будет рекомендация врача, если у вас легкая форма заболевания, или выезд экстренной помощи, чтобы вам экстренно помочь, госпитализировать в отделение неотложной терапии, или это вызов бригады, которая возьмет у вас тест, и вы будете знать через определенный промежуток времени, есть ли у вас коронавирусная болезнь".

Читайте также: Коронавирус и местные выборы: Шмыгаль рассказал, в чем проблема

Напомним, ранее врач-инфекционист Владимир Курпита в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, когда в Украине могут усилить карантин.