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В оккупированном Крыму жестко ограничили подачу воды: новые подробности

В аннексированном Крыму с 7 сентября ввели очередные ограничения по подаче воды, в частности, в Симферопольском районе и Бахчисарае. Теперь жители Крыма смогут сходить в душ три часа утром и три часа вечером.

Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, воду обещают подвозить, но пока только поставили пустые цистерны для воды в разных районах Симферополя. Но даже если вода и появится, можно ли ее пить - вопрос. Официальные источники призвали обязательно кипятить воду, так как она будет скорее технической. Цистерны водой еще не заполнили, но кое-где их уже начали разбивать вандалы. Поэтому оккупационная власть полуострова планирует установить рядом видеокамеры.

Последние полвека воду для Симферополя брали из водохранилища, но в этом году оно из-за засушливой зимы и весны обмелели. Сейчас в крымских водохранилищах осталось около 20% воды. Из-за дефицита оккупационная власть уже дважды вводила ограничения - уменьшала время подачи. От 7 августа его еще больше сократили: в Симферополе, например, вода в многоквартирных домах является лишь три часа утром и три - вечером.

"Как решают вопрос с водой люди? Они просто наполняют свои ванны и бочки водой, чтобы потом ее использовать", - рассказал житель Симферополя Мидат Халилов.

В МИД Украины говорят, что РФ шантажирует Киев картинами обезвоженного Крыма и страданий людей, чтобы заставить подать воду через Северо-Крымский канал.

"Российская Федерация пытается выдать Украину как монстра, который не заботится о своих гражданах. Позиция Украины определена в пределах международного гуманитарного права. Задача Российской Федерации довольно проста - они хотят получить днепровскую воду для своих военных задач", - заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар.

В украинском МИД настаивают, что по международным конвенциям об оккупированных территориях обязана заботиться страна-оккупант. Поэтому подача воды с материка возможна после возвращения Крыма.