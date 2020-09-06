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Главарь "ДНР" выступил с новыми угрозами Украине: названа причина Россия вновь шантажирует Украину через своих марионеток, отметил Владимир Фесенко

Россия хочет заставить Украину согласовывать с ней свое законодательство, поэтому шантажирует Киев с помощью подконтрольных боевиков ОРДЛО.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина" политолог Владимир Фесенко, комментируя угрозы главаря "ДНР" Дениса Пушилина насчет активизации боевых действий на Донбассе.

"Это специфическая тактика переговоров, когда Россия не сама, а через своих марионеток, давит на Украину и других участников переговоров. Я это рассматриваю прежде всего как шантаж. На трех последних заседаниях ТКГ был политический шантаж, когда представители России и сепаратистов фактически блокировали обсуждение и требовали от Украины пересмотреть постановление Верховной Рады Украины о проведении выборов 25 октября, потому что там были вещи, которые они считали неприемлемыми. Они хотели, чтобы не было словосочетаний, что нельзя провести выборы на оккупированных территориях до тех пор, пока Россия контролирует границу", - заявил Фесенко.

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По словам эксперта, на самом деле "речь о том, чтобы заставить украинскую сторону идти на уступки, чтобы мы свой законодательный процесс согласовывали с ними".

"Это не нормально, это неприемлемо. Поскольку Украина не шла на уступки, я думаю, они решили прибегнуть и к таким жестким, фактически военным формам шантажа - угрозы обстрелами. Причем формально якобы они действуют в соответствии с протоколом, который установил режим прекращения огня - там надо сообщать. Но в чем цинизм и коварство таких заявлений, как у Пушилина: они сами нарушают эту норму режима прекращения огня весь август и начало сентября, почти каждый день", - отметил политолог.

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Ранее военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о боевых потерях украинской армии на Донбассе во время перемирия.