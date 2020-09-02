19:57, Сегодня

Россия впала в истерику - участник ТКГ о новых переговорах по Донбассу Сергей Гармаш подвел итоги очередного раунда переговоров

На переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу 2 сентября произошел скандал из-за попыток России показать себя посредником в конфликте, а не участником.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил член украинской делегации в ТКГ Сергй Гармаш.

"Грызлов (глава российской делегации на переговорах - ред.) позволил себе несколько раз сказать, что Россия является посредником, я ему просто напомнил, что Украина не давала согласия России на посредничество в конфликте между Украиной и Россией. И представители ОРДЛО из Луганска и Грызлов начали задавать вопросы, кто мы вообще такие, почему нам дают слово, потому что на заседании ТКГ должны говорить только члены делегаций и руководители", - рассказал он.

Читайте также: Фокина нужно отозвать из ТКГ — Ляшко объяснил причину

Гармаш добавил, что никогда не ожидал от дипломатии такой эмоциональности:

"Мало того, что истерила та сторона, истерил даже господин Грызлов, который пытался перебить меня, он кричал, в конце концов Москва просто выключилась... Была оглашена дата следующего заседания ТКГ - 16 сентября. Но дальше все будет зависеть от России. Если они все-таки после своего демарша включились и принимали участие в обсуждении – думаю, что заседание состоится".

По его словам, "ОБСЕ очень достойно отреагировала… и сделала замечание, что никто не будет указывать Украине, как ей формировать делегацию".

Читайте также: "Шанс на окончание войны": в ТКГ отреагировали на громкое заявление Зеленского

Подводя итоги переговоров, участник ТКГ отметил:

"Нет результатов по политической подгруппе – закон об особом статусе, то, чего они от нас всегда требовали, они сами фактически и заблокировали. Есть результаты по открытию новых КПВВ – будут открыты два в Луганской области в ноябре. Договорились о 19 участках разминирования. К сожалению, нет результатов по обмену, та сторона заблокировала процесс, она не предоставила списки".

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в украинской делегации в ТКГ происходит "дипломатический хаос".