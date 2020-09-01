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Газ должен быть голубым: Коболев рассказал, как проверить качество Глава НАК "Нафтогаз" рассказал, какого качества газ в Украине и почему он бывает оранжевым

О том, каким должен быть газ у бытовых потребителей, рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире канала "Украина 24". В частности, он опроверг утверждение, что если газ в плите с оранжевым оттенком, то он некачественный.

"Газ должен быть голубого цвета. На сайте оператора ГТС есть мониторинг калорийности газа во всех регионах, и где-то он в норме, а где-то и выше нормы. В интернете можно проверить, от чего зависит цвет газа. На самом деле, — от качества прибора, который его сжигает. Например, каждый год вам нужно банально чистить конфорки, это не сложно, но лучше вызвать мастера. Без этого давление уменьшается, объем сожженного газа уменьшается, и вместо голубого он становится рыжим. Тут нет никакого секрета", — сказал он.

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Также Коболев рассказал, что качество газа можно проверить в независимых лабораториях.

"Вы вызываете специальную компанию, которая приезжает и из вашей конфорки берет пробу. Более того, если вы узнаете, что газ не соответствует качеству, приходите к оператору, и стоимость этого анализа мы вам компенсируем", — сказал он.

Ранее Андрей Коболев в эфире телеканала "Украина 24" объяснил повышение цен на газ для населения.