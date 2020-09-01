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Уроки физкультуры в школах изменятся из-за карантина: подробности При проведении уроков будет учитываться риск инфицирования коронавирусом

Соучредитель ОО "Смартосвіта" Иванна Коберник в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, как в школах Украины в условиях карантина будут проходить уроки физкультуры.

"Физкультура - важный вопрос, потому что там есть двигательная активность. Дети активно дышат, соответственно, если кто-то инфицирован, выделение вируса идет активно. Но пока хорошая погода, физкультура будет проходить на улице, что уменьшает риск инфицирования", - сообщила она.

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По словам Коберник, также остается общее правило насчет возможности деления на группы.

"Если дети на физкультуре будут работать с теми формулами работы, которые не предусматривают тесного контакта, если будут работать не в классе на 40 человек, а разделенном на 20, то риск уменьшится", - отметила эксперт.

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Напомним, соучредитель ОО "Смартосвіта" Иванна Коберник в эфире телеканала "Украина 24" также дала родителям первоклассников важный совет насчет начала учебного года.