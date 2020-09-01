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Хасиды в Умани: мэр назвал серьезную проблему из-за паломников У одного из паломников уже обнаружили коронавирус

Разрешение паломникам-хасидам праздновать в Умани еврейский новый год Рош-ха-Шана осложнит эпидемиологическую ситуацию в городе, у одного из туристов уже обнаружили коронавирус.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" мэр Умани Александр Цебрий.

Мэр отметил, что надеялся на поддержку Кабмина, но 27 августа вышло правительственное постановление, "которое позволяет в той или иной степени паломникам и другим гражданам из так называемой "красной зоны", а это более 70 стран, попадать на территорию нашей страны".

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По его мнению, разрешение на въезд паломников - "мягко говоря, не лучшее мероприятие, чтобы противодействовать коронавирусу в этом году". Цебрий сообщил, что на сегодняшний день в отделении Уманской инфекционной больницы в стационаре с коронавирусом находятся 18 человек и 14 лечатся амбулаторно.

"Была информация, что один из паломников во Львове сдавал ПЦР-тест, он оказался положительным. На сегодняшний день он находится на территории нашего города, этим занимаются полиция и наши врачи. Я настаиваю, чтобы все люди, прибывшие из" красной зоны " были соответственно протестированы", - заявил Цебрий.

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Ранее мэр Умани Александр Цебрий заявил в эфире телеканала "Украина 24", что город не понесет убытков от запрета на въезд паломников-хасидов, которые празднуют в сентябре еврейский новый год Рош-ха-Шана.