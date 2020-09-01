Хасиды в Умани: главный раввин рассказал о причинах недовольства местных жителей

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман рассказал в эфире канала "Украина 24" о том, почему жители Умани против приезда хасидов на Рош-ха-Шана.

"Есть разное отношение. Проблема, на мой взгляд, что нет нормальной инфраструктуры, до сих пор за многие годы ее не создали. Десятки тысяч людей находятся на маленьком пятачке, на улице Пушкина, несколько дней. Есть много сложностей.

Но многие годы часть жителей Умани жила весь год благодаря тому, что сдавала квартиры паломникам, продавала разные вещи. Для города это материально полезно", — сказал он.